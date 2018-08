Dansk jakt på trygdemisbrukarar på flyplassane

utenriks

Personane har til saman fått krav om å betale tilbake ein knapp million danske kroner til styresmaktene. Dei er blitt avslørte under tolv stikkprøvekontrollar utført av Lufthamnstilsynet på dei to flyplassane.

– Det viser at det er nødvendig å gjeninnføre lufthamnskontrollen. Det er store beløp som vi på svært kort tid har oppdaga at vi blir svindla for, seier Danmarks sysselsettingsminister Troels Lund Poulsen frå regjeringspartiet Venstre til nyheitsbyrået Ritzau.

Blant dei som er blitt stoppa i kontrollane, er ein mann som har reist til utlandet dei fire siste åra utan å spørje kommunen om lov. To gonger er han blitt avslørt i kontrollar.

I april i år fekk tre dagpengemottakarar krav om å betale tilbake mellom 40.000 og 70.000 danske kroner fordi dei drog på ferie til utlandet mens dei var registrerte som arbeidsledige.

Danmark gjeninnførte Lufthamnstilsynet i statsbudsjettet for 2018. Det er avsett 2,2 millionar kroner til å utføre 27 kontroller per år dei fire neste åra.

