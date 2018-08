Paven med uvanleg sterk fråsegn om overgrep mot barn i kyrkja

utenriks

Brevet kom før paven i helga reiste til Irland. Irland er eitt av landa der den katolske kyrkja har vore skaka av overgrepsavsløringar i fleire tiår.

– Den hjarteskjerande smerta til desse offera som roper ut i himmelen, vart lenge oversett, dyssa ned og forteia, skriv pave Frans i brevet.

Paven både fordømmer og beklagar overgrepa i brevet, som er stila «til Guds folk». Det skjer svært skjeldan at paven på denne måten vender seg til alle dei 1,3 milliardar katolikkane i verda.

Amerikansk rapport

Så seint som fredag vart det offentleggjort ein rapport i USA der 301 prestar frå Pennsylvania vart namngitt. Ifølgje ein storjury i delstaten er alle skulda for overgrep mot barn og skuldingane blir rekna som truverdige. Storjuryen kritiserer òg kyrkjeleiarane for systematiske forsøk på å dekkje over overgrepa.

I brevet skriv pave Frans at rapporten inneheld detaljerte historier frå minst tusen overgrepsoffer om maktmisbruk i ein periode på bortimot 70 år.

Ber om tilgiving

– Det er heilt grunnleggjande at vi som kyrkje er i stand til å erkjenne og fordømme med sorg og skam det grufulle som heilage personar, prestar og andre som har fått den fortrulege oppgåva å passe på å ta vare på dei mest sårbare, har gjort seg skuldige i. La oss be innstendig om tilgiving for våre synder og andres synder, skriv paven.

Det har i ei årrekke strøymt på med skuldingar om at prestar og andre i den katolske kyrkja skal ha gjort seg skuldige i seksuelle overgrep, mellom anna i Irland, USA, Chile, Tyskland, Italia og Frankrike.

(©NPK)