utenriks

Det skjer som ein følgje av gjeninnføringa av amerikanske sanksjonar mot landet.

– Total har offisielt forlate avtalen om utvikling av fase elleve i gassfeltet South Pars. Det har gått over to månader sidan dei varsla at dei vil bryte kontrakten, seier oljeminister Bijan Namdar Zanganeh måndag til nyheitsbyrået ICANA, som er knytt til oljedepartementet.

USA trekte seg frå atomavtalen i mai og begynte å gjeninnføre sanksjonar mot Iran i august.

(©NPK)