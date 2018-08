Fleire døde etter jordskjelv på Lombok

utenriks

Folk styrta ut av husa sine under jordskjelvet i 11-tida søndag formiddag lokal tid. Det hadde ein styrke på 6,3 og forårsaka jordskred og skadar på nesten hundre bygningar.

På kvelden vart Lombok ramma av eit endå kraftigare jordskjelv med ein styrke på 6,9. Det oppstod 20 kilometer under bakken nokre kilometer sør for byen Belanting, og vart etterfølgt av minst fem kraftige etterskjelv, opplyser U.S. Geological Survey.

Straumbrot

– Så langt har fem personar omkomme og mange menneske er skadde. Vi jobbar framleis med å få oversikt over det eksakte talet, seier Sutopo Purwo Nugroho, talsmann for det indonesiske direktoratet for krisehandtering.

To av dei fem heldt til aust på Lombok, mens tre mista livet på naboøya Sumbawa.

Store delar av Lombok har mista straumen. Bilde frå øyane viser vegar med djupe sprekkar og i ein landsby på Sumbawa braut det ut ein større brann.

Fleire jordskjelv

For to veker sidan vart turistøya Lombok ramma av eit kraftig jordskjelv som kosta minst 460 menneske livet. Over 13.000 menneske vart skadde, og fleire titusen bygningar vart lagt i grus.

Også dette skjelvet hadde ein styrke på 6,9. Kor store øydeleggingar jordskjelv fører til, avheng likevel av ei rad andre faktorar.

Indonesia er svært utsett for jordskjelv sidan landet ligg langs den såkalla eldringen rundt Stillehavet der ulike kontinentalplater og havbotnsplater møtest.

