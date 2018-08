Trump droppar planar om militærparade

utenriks

I ei Twitter-melding skuldar Trump på dei lokale politikarane i Washington, som han meiner har skylda for at prisen for paraden ville blitt altfor høg.

– Dei bad om eit beløp så absurd høgt at eg avlyste det, skriv Trump.

Han opnar for at det kan vere mogleg å gjennomføre planane neste år. Men inntil vidare satsar han på å delta i ein parade på militærbasen Andrews i Maryland. I tillegg vil han vere til stades under ein militærparade 11. november i Paris til minne om avsluttinga av første verdskrigen.

Torsdag sa ein tilsett i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon til TV-kanalen CNBC at paraden som Trump har bede om, kan komme til å koste heile 92 millionar dollar. Det er 80 millionar dollar meir enn først rekna med, og er om lag 680 millionar norske kroner etter dagens valutakurs.

Trump bad departementet planleggje ein militærparade etter å ha blitt imponert av den tradisjonelle militærparaden på Champs-Élysées i Paris i fjor sommar.

Trumps paradeønske har blitt sterkt kritisert av både Demokratar og Republikanarar. Mange meiner ein slik militærparade har autoritære og nasjonalistiske undertonar, mens andre har kritisert prislappen.

