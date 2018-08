Studie: Ekstreme høg- og lågkarbodiettar kan gjere livet kortare

utenriks

Det viser ein ny studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet fredag. Den utfordrar dermed fleire av trenddiettane i dag med mellom anna svært lågt karbohydratinnhald og høgt inntak av feitt.

Forfattar av studien, forskar Sara Seidelmann ved Brigham and Women's Hospital i Boston, peikar på at diettar som byter ut karbohydrat med protein eller feitt, aukar i popularitet – både som vekttapsstrategiar og som ein livsstil som etter det som er sagt skal gi helsegevinst.

– Våre data viser likevel at lågkarbodiettar basert på animalsk feitt kan knytast til risiko for kortare levetid og derfor burde frårådast, seier Seidelmann.

Ekstreme lågkarbodiettar, inkludert LCHF-dietten (Low Carb High Fat) og paleo, såkalla steinalderdiett, er ein populær trend i Europa og Nord-Amerika.

Stor studie

I studien er 15.428 menn og kvinner blitt følgt opp i ein periode over 25 år, frå dei registrerte seg i 1987–1989. Dei var då i alderen 45 til 64 år.

Deltakarane har svart på svært detaljerte spørsmål om mellom anna kva dei eit, kor ofte og kor mykje. gjennom studien døydde 6.283 av deltakarane.

Resultata viser at dei som hadde eit kosthald der 50–55 prosent av kaloriane kom frå karbohydrat, levde i snitt fire år lenger enn dei som hadde eitt ekstremt lågt inntak av karbohydrat, definert som under 40 prosent av kaloriane. I dag tilrår ekstreme lågkarbodiettar så lågt som under 20 prosent av energiinntaket frå karbohydrat.

Dei som hadde meir enn 70 prosent av kaloriane sine frå karbohydrat, levde i snitt eitt år kortare enn dei som følgde den gylne middelveg. At høgkarbodiettar med stort inntak av raske karbohydrat som sukker, potetgull og brus ikkje er sunt, er kanskje ikkje overraskande, men funna for høgfeittdiett vil nok skape meir debatt.

Seidelmann strekar under at å byte ut animalsk feitt med plantebasert feitt, frå for eksempel avokado og nøtter i ein ekstrem lågkarbodiett, vil redusere risikoen for tidlegare død. Å byte ut animalsk protein med planteprotein vil også ha tilsvarande positiv effekt.

Blir støtta

Kva som er den optimale balansen mellom ulike næringsmiddel i eit kosthald, er framleis eit heitt tema i kosthaldsdebatten. Mange studiar har likevel komme til liknande konklusjonar: karbohydrat med moderasjon, rundt 45–55 prosent av energiinntaket, er det beste, men høgprotein-høgfeittdiettar kan ha god effekt på hjarte- og karhelse ved inntak av enkelte typar feitt og protein.

Ein gjennomgang av studiar som omfattar til saman 432.000 menneske viser resultat i samsvar med dette, og i samsvar med tilrådingane frå Verdshelseorganisasjonen (WHO).

– Det er ingenting å tene på å følgje ein lågkarbodiett rik på animalsk feitt og protein over lang tid, seier ernæringsforskar Ian Johnson ved Quadram Institute Bioscience i Norwich i England, som ikkje har vore med på studien.

Han strekar under, til liks med tilrådingar frå norske styresmakter, kor viktig kvaliteten på karbohydratane ein tek over. Desse bør vere såkalla grovkarbo.

– Det meste bør komme frå planteriket, fullt av fiber og grove korn og frø, heller enn frå søte drikkar og ferdigmat fulle av tilsett sukker, seier han.

(©NPK)