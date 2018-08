Redningsmannskap sleit seg gjennom ei tredje natt utan å finne sakna i Genova

utenriks

Den italienske regjeringa aukar presset mot vegselskapet som hadde det operative ansvaret for den over 50 år gamle Morandi-brua. På same tid er det eit veksande sinne i opinionen mot at heilt nødvendig vedlikehald tydelegvis er tatt lett på.

Ein stor seksjon av brua kollapsa tysdag utan forvarsel og sende rundt 35 personbilar og sju lastebilar ned i avgrunnen. Fleire hundre tonn betong og armeringsjern dundra i bakken og la seg over eit jernbanespor.

Utsiktene til å finne overlevande blir sett på som svært liten. Den ustabile oppsamlinga av betongelement gjer leitearbeidet farleg. Store kraner og bulldosarar er sett inn i ryddearbeidet.

– Vi prøver framleis å finne lommer der det kan vere overlevande eller omkomne. Då kan vi sende inn hundar, seier ein talsmann for redningstenesta.

