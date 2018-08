Fleire vaksne svenskar bruker cannabis

utenriks

Studien frå Centralforbundet för alkohol og narkotika (CAN) viser at talet på dei som hadde brukt cannabis det siste året, auka frå 2,5 prosent i 2013 til 3,6 prosent i 2017.

Forskarane nemner ein auke på 1,1 prosentpoeng som «ganske mykje».

I undersøkinga blei personar mellom 17 og 84 år spurt om kor mange gonger dei hadde brukt cannabis dei siste 12 månadene.

Den aukande bruken av cannabis i Sverige kjem av ifølgje forskarane dels at tilgangen på stoffet er blitt lettare enn tidlegare, dels at det er ein tendens til legalisering rundt om i verda, blant anna i USA og Canada. Dette bidrar til å spreie oppfatninga om at cannabis ikkje er så farleg, meiner CAN.

(©NPK)