Ecuador skjerpar grensekontroll for venezuelanarar

utenriks

Innanriksminister Mauro Toscanini seier straumen av venezuelanarane som kjem til landet no må vise pass. Tidlegare har det vore nok å vise eit ID-kort, før dei så har fått eit brev som lar dei bevege seg fritt inn og rundt i Ecuador.

Ecuador erklærte i førre veke migrasjonsmessig unntakstilstand på grunn av bølgja av flyktningar som rømmer frå kriseramma Venezuela.

Tysdag la FN fram ein rapport som viser at anslagsvis 2,3 millionar venezuelanarar har forlate heimlandet. Hovudårsaka til flukta blir oppgitt å vere matmangel. Over ein halv million av desse har krysset grensa over til Ecuador via Colombia.

Oljerike Venezuela slit med skyhøg inflasjon, djup fattigdom, aukande kriminalitet og arbeidsløyse, og dessutan mangel på medisinar og basisvarer. Det siste året har landet vore ramma av djup politisk uro.

