Lula registrert som presidentkandidat i Brasil

Lula vart onsdag registrert ved den øvste valdomstolen i landet (TSE) av tidlegare president Dilma Rousseff og partileiar Gleisi Hoffmann. Utanfor lokala i hovudstaden Brasilia samla rundt 10.000 støttespelarar seg for å krevje at Lula får stille til val 7. oktober.

Totalt 13 kandidatar var venta å bli registrerte i løpet av dagen. Arbeidarpartiet har halde på 72 år gamle Lula som sin kandidat trass i at han har begynt soninga av ein dom på 12 år for korrupsjon. Partiet hevdar han er utsett for justismord og at den rettslege prosessen er eit taktisk steg for å fjerne Lula frå valkampen.

TSE er venta å fjerne Lulas kandidatur ettersom lova forbyr personar med rulleblad å stille i presidentvalet. Domstolen må kunngjere si avgjerd innan 17. september. Arbeidarpartiet vil då truleg velje å erstatte han med visepresidentkandidaten, tidlegare borgarmeister Fernando Haddad i São Paulo.

Lula gjekk frå å vere skopussar til å bli ein av dei mest populære politikarane i Brasils historie. Då han var president frå 2003 til 2010, hjelpte han blant anna titals millionar brasilianarar ut av fattigdom.

Han er heilt klart den mest populære kandidaten med 30 prosent på meiningsmålingane, 11 prosent framfor nestemann, kandidaten til høgresida, Jair Bolsonaro. Sistnemnde blir ifølgje nyheitsbyrået DPA ofte samanlikna med USAs Donald Trump på grunn av sine populistiske og nasjonalistiske verdiar.

