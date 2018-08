Kinesisk representant til USA for handelssamtalar

utenriks

Kinas visehandelsminister Wang Shouwen skal, etter ein invitasjon frå USA, møte ekspedisjonssjef David Malpass i det amerikanske finansdepartementet.

Møtet vil truleg finne stad 23. august, samtidig som Kina innfører ein ny tollsats på amerikanske varer til ein verdi av 16 milliardar dollar, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Dei asiatiske aksjemarknadane hadde opna svakt torsdag, i tråd med den global trenden i kjølvatnet av den økonomiske krisa i Tyrkia, men pilene snudde då nyheita om møter mellom USA og Kina kom. Etter å ha opna 1,2 prosent ned i Tokyo, snudde Nikkei-indeksen og ved lunsjtider hadde USA-Kina-effekten ført børsen i null.

– Kina ønsker dialog og kommunikasjon velkommen så lenge det er basert på gjensidigheit, likestilling og integritet, seier det kinesiske handelsdepartementet i ei pressemelding torsdag.

– Den kinesiske sida poengterer at den motset seg unilateralisme og handelsproteksjonisme og vil ikkje akseptere tiltak i form av einsidige handelsrestriksjonar.

USAs handelsminister Wilbur Ross møtte i juni Kinas visestatsminister og økonomiske sjefforhandlar Liu He i Beijing, utan at det løyste opp i handelskonflikten mellom dei to økonomiske stormaktene.

Dei to landa har den siste tida drive ein økonomisk gjengjeldingskrig der dei stadig aukar tollen på importvarer.

