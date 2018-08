Genovas statsadvokat fryktar at mange framleis ligg under ruinane

utenriks

Dei kjem eventuelt i tillegg til dei 39 som er det offisielle talet på omkomne. For ni av dei skadde er situasjonen framleis kritisk.

Innanriksminister Matteo Salvini er forsiktig med å seie noko om det totale talet. Han viser til at mange er på ferie, og at kontakten med familie og lokale styresmakter kan vere uregelmessig. Det kan derfor vere mange grunnar til at ettersøkte ikkje har gitt lyd frå seg.

Styresmaktene har ikkje sagt noko om kor mange etterlysingar dei har fått inn. Det er heller ikkje klart nøyaktig kor mange bilar det var på brua i då ulykka skjedde, og alle anslaga over omkomne er usikre.

Unntaksperiode

Statsminister Giuseppe Conte har erklært ein tolv månaders unntaksperiode for å komme til botns i ansvarsforhold og sette i verk tiltak for å sikre andre bruer.

Redningsarbeidarar baksa torsdag framleis med dei svære brotstykka av brua. Betongblokkene veg ofte mange tonn, så anleggsmaskiner blir brukte for å hamre dei i stykke og heise dei vekk i mindre stykke. Først då kan mannskap med hundar leite heilt nede på bakken. Dette er eit tidkrevjande og slitsamt arbeid.

Dei 39 dødsoffera er alle identifiserte. Ein seremoni for å markere tragedien vil bli halden laurdag, som også blir nasjonal sørgjedag.

Oppattbygging

Conte har øyremerkt fem millionar euro til det umiddelbare redningsarbeidet, og han har lova å utnemne ein spesialkommissær som skal følgje oppattbygginga av området under brua.

Over 30 personbilar og tre lastebilar fall 45 meter rett ned då ei av dei V-forma brustøttene gav etter, og ein lang seksjon av brua kollapsa tysdag. Mange av dei omkomne var familiar på ferietur.

Ein sjåfør som rakk å bremse i tide, fortel til italienske medium at styrtregn og dårleg sikt gjorde at mange køyrde sakte og dermed fekk tid til å reagere. I fint sommarvêr ville truleg mange fleire bilar forsvunne i djupet.

