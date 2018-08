Aure og laks er eitt feitt i Kina

utenriks

Den nye merkinga skal blidgjere tusenar av kinesarar som føler at dei har vorte lurte til å kjøpe dyr laks som eigentleg var billegare aure.

Fiskesalet i Kina stupte nemleg etter at ein tv-reporter nyleg avslørte at den populære oppdrettslaksen frå Tibet eigentleg er regnbogeaure. Fisk frå Tibetplatået dekkjer ein tredel av konsumet i Kina.

Dei store aktørane i næringa håper no at kundane kjem tilbake når dei fjernar skiljet mellom dei to artane og heretter merkjer både laks og aure som laks.

Det blir for enkelt, ifølgje fagfolk, for dei to fiskeslaga er ikkje er like.

– Du kan ikkje kalle ein regnbogeaure for laks. Dei er i slekt, ja vel, men ikkje av same art, seier lakseekspert Sigurd Stefansson ved Universitetet i Bergen til NTB.

Professor Zhu Chunhua ved det marine universitetet i Guangdong meiner på si side at den nye merkinga er god nok for vanlege forbrukarar, som ofte ikkje er heilt klar over kva dei et. Å byte ut kinesisk aure med norsk laks er heller ikkje noka løysing, slik han ser det.

– Det å importere enorme mengder laks frå Noreg er ikkje praktisk, seier Zhu.

