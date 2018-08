Tidlegare Amnesty-leiar i Tyrkia blir sett fri

utenriks

– Dette er heilt fantastiske nyheiter, seier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Noreg.

Kilic blei arrestert i juni 2017 og har sete fengsla i over eit år. Den tidlegare leiaren for avdelinga til Amnesty i Tyrkia blei tiltalt for diverse terrorrelaterte forhold. Han blir også skulda for å ha hatt kontakt med erkefienden til den tyrkiske regjeringa, predikanten Fethullah Gülen, som oppheld seg i USA.

Kilic var ein av mange forkjemparar for menneskerettar som blei bura inne i kjølvatnet av kuppforsøket sommaren 2016.

Toppsjefen i Amnesty, Kumi Naidoo, seier at organisasjonen er overlykkeleg over nyheita frå Tyrkia.

– Eg har vore til stades i domstolen i Tyrkia to gonger og sett korleis manglande rettstryggleik og mangel på bevis likevel har halde Taner Kilic fengsla. No er det fantastisk å få vita at Taner endeleg skal få treffa kone og barn, familie og venner igjen, seier Egenæs i ei pressemelding.

Onsdag blei det også kjent at to greske soldatar er sette fri etter å ha blitt haldne fengsla sidan mars i år. Dei patruljerte grensa til Tyrkia, då dei etter det som er sagt rota seg inn på tyrkisk område og blei arrestert. Tyrkia meinte at dei to var spionar.

