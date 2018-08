Regjeringa i Italia langar ut mot selskapet som drifta Genova-brua

utenriks

Visestatsminister Luigi Di Maio kom onsdag med knallharde angrep på selskapet Autostrade Per Italia og morselskapet Atlantia.

– I staden for å investera pengar i vedlikehald, delte dei profitten. Det er difor brua fall, hevda han under eit besøk i Genova.

Minst 39 menneske omkom tysdag då deler av motorvegbrua kollapsa og bilar og lastebilar styrta i bakken.

Innanriksminister Matteo Salvini retta i staden pengefingeren mot EU. Dei strenge budsjettreglene til unionen hindrar Italia i å bruka pengar på vedlikehald av infrastruktur og bygningar, meiner han.

– Du må alltid be om lov for å bruka pengar, seier Salvini til Radio24.

Ny regjering

Mens Di Maio leier populistpartiet Femstjernersrørsla, er Salvini leiar for ytre høgrepartiet Ligaen.

Etter ein lengre periode med politisk uvisse danna partia ny regjering tidlegare i år. Begge partia er kritiske til EU, og Femstjernersrørsla er også kjend for skarp kritikk av store selskap.

Transportminister Danilo Toninelli, også han frå Femstjernersrørsla, meiner leiinga i Autostrade Per Italia bør gå av. Han skuldar selskapet for å ta snarvegar og for å henta ut milliardar i profitt, mens dei berre betalar nokre millionar i skatt.

– Viss dei ikkje kan ta ansvar for motorvegane våre, vil staten gjera det, skriv Toninelli på Facebook.

– Nøye overvaka

Morandi-brua var kjend som ein særeigen konstruksjon som kravde mykje vedlikehald.

Autostrade Per Italia insisterer på at brua blei nøye overvaka med avansert utstyr i tråd med internasjonale standardar. Ytterlegare vedlikehald var planlagt då ulykka skjedde.

Selskapet driftar til saman over 2.800 kilometer med motorveg i Italia. Morselskapet Atlantia driftar halvparten av motorvegane i landet, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Atlantia skriv på nettsidene sine at dei har brukt 11,4 milliardar euro på forbetringar av italienske motorvegar. Summen svarar til over 100 milliardar kroner.

I tillegg til vegane i Italia har Atlantia ansvar for motorvegar i Brasil, Chile, India og Polen, i tillegg til Mont Blanc-tunnelen i Alpane.

EU-middel

Til liks med Autostrade Per Italia tek EU-kommisjonen avstand frå kritikken til den italienske regjeringa.

EU-kommisjonen opplyser at kommisjonen i april godkjende ein investeringsplan for italienske motorvegar. Italia kan dessutan dra nytte av milliardar av euro i EU-middel til infrastruktur, ifølgje kommisjonen.

Den italienske regjeringa får kritikk frå fleire hald for å konkludera altfor raskt om kva som var årsaka til brukollapsen. Statsadvokat Francesco Cozzi i Genova seier etterforskarar vil undersøkja om vedlikehaldet av brua var for dårleg – men også om konstruksjonen og byggjemåten førte til strukturelle veikskapar som gjorde brua sårbar.

