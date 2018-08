Putin seier han gjerne vil møte Nord-Koreas leiar om kort tid

utenriks

Nord-Koreas statskontrollerte nyheitsbyrå KCNA siterer ein invitasjon som Putin skal ha sendt Kim i samband med den nordkoreanske nasjonaldagen.

– Eg bekreftar at eg er klar til å møte deg med det første for å diskutere viktige spørsmål i det bilaterale forholdet og viktige regionale saker, skriv Putin ifølgje KCNA, men utan å nemne nokon spesifikk dato.

Putin inviterte i juni både Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in til det økonomiske forumet som finn stad i Vladivostok i september, men det er ikkje kjent om Kim har svart på invitasjonen.

I den siste meldinga uttrykkjer Putin håp om at dei to landa kan vidareutvikle eit gjensidig samarbeid, deriblant «trepartsprosjektet», som også vil inkludere Sør-Korea.

Kim har ifølgje det nordkoreanske nyheitsbyrået også sendt ei melding til Putin der Kim viser til at felles kamp mot Japan under andre verdskrigen betyr at forholdet mellom Nord-Korea og Russland har sterke røter.

Det er likevel ikkje noko svar på invitasjonen frå Putin.

