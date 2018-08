Over 500 berga frå båtar på veg til Spania

utenriks

240 menneske var fordelte på sju båtar som onsdag var på veg over Gibraltarstredet, den kortaste ruta til Spania, opplyser den spanske kystredningstenesta.

Dei fem andre båtane blei oppdaga då dei prøvde å kryssa Alboransjøen, som ligg rett aust for Gibraltar, mellom Spania og Marokko. Søket etter fleire gummibåtar held fram, opplyser redningstenesta.

Sjøvegen til Spania har blitt den mest brukte for folk som prøver å flykta til Europa frå krig eller fattigdom. Sidan det blei langt vanskelegare å nå Italia via Libya, prøver mange å kryssa havet frå Algerie og Marokko til Spania. Over 25.000 migrantar eller flyktningar har kome sjøvegen til Spania så langt i år.

Italia har rusta opp den libyske kystvakta og libyske militsgrupper, som brukar hardhendte metodar for å hindra menneske frå å leggja ut. I sommar stengde Italia hamnene sine for frivillige redningsskip.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har slege fast at det er ein reell fare for at dei som blir returnerte til Libya, blir utsette for mishandling i overfylte leirar, og IOM har åtvara mot det same.

Amnesty International og den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam skuldar EU og Italia for å vera delaktige i tortur og mishandling av tusenvis av flyktningar og migrantar i Libya, på grunn av avtalene dei har inngått med styresmaktene i Tripoli og andre libyske aktørar for å stoppa trafikken over Middelhavet.

Så langt i år har over 1.500 menneske drukna i Middelhavet på veg frå Nord-Afrika til Europa, ifølgje Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

