Minst 25 drepne i sjølvmordsangrep på skule i Kabul

utenriks

– Vi kan stadfesta at angrepet blei utført av ein sjølvmordsbombar til fots. Angriparen sprengde seg inne på skulen, seier talsmann for politiet Hashmat Stanikzai.

Ifølgje ein talsmann for innanriksdepartementet, Najib Danish, blei 25 menneske drepne og 35 såra i angrepet. Talet på drepne kan koma til å stige, strekar han under.

Taliban nektar

Ingen har teke på seg ansvaret for angrepet, men Talibans talsmann Zabiullah Mujahid nektar for at det var dei som stod bak.

Privatskolen Mawoud Academy ligg i det sjiamuslimske Dashti Barcha-nabolaget vest i Kabul. Skolen, som gjev vidaregåande utdanning til elevar som skal på universitetet, har blanda klasser med både gutar og jenter, noko som ikkje er vanleg i mange skular i Afghanistan.

Skuldar IS

Ifølgje TOLO News var det over 100 elevar i klasserommet der sjølvmordsbombaren utløyste sprengladninga, dei fleste av dei rundt 18 år gamle.

Jawad Ghawari, som er medlem av det sjiamuslimske rådet i byen, skuldar den ytterleggåande islamistgruppa IS for å stå bak.

Ifølgje Ghawari har IS dei siste to åra stått bak minst 13 angrep mot sjiamuslimske moskear, skular og kultursenter i Kabul.

(©NPK)