utenriks

Grenseovergangen Kerem Shalom vart stengt for nesten all varelevering 9. juli etter at situasjonen i området hadde vore spent i fleire månader.

Onsdag vart den opna etter at det i fleire dagar har vore relativt roleg.

Ein AFP-journalist melder at han har sett fleire tital lastebilar med ulike typar varer, deriblant drivstoff, krysse grensa og køyre inn i Gazastripa, som sidan 2006 har vore ramma av ein israelsk blokade.

