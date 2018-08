Franske Aquarius legg til på Malta med 141 migrantar om bord

utenriks

Etter mykje fram og tilbake har fem EU-land sagt seg villige til å ta imot sin del av migrantane, inkludert 114 som kom til Malta for ei dryg veke sidan. Dei siste 141 blei plukka opp i to omgangar utanfor kysten av Libya fredag.

Italia og Malta sa straks at det blei uaktuelt for dei å ta imot fleire flyktningar, og Aquarius dreiv i helga rundt i Middelhavet medan dei venta på at EU skulle finna fram til ei løysing. No tek Tyskland, Frankrike, Luxembourg, Portugal og Spania kvar sin kvote.

Det er femte gongen sidan juni at EU løyser slike problem ad hoc. Dette tvinga seg fram då den nye, høgreorienterte regjeringa i Italia nekta å la redningsskip gå til kai. Etter det blei Spania det viktigaste stoppestaden, men no seier styresmaktene at kapasiteten er sprengd.

Menneskerettsgrupper som SOS Mediterranee, som driv Aquarius saman med Leger Uten Grenser (MSF), seier dei har ei moralsk plikt til å redda menneske som er i havsnød.

SOS Mediterranee helsar vedtaket til EU velkommen, det same gjer FNs høgkommissær for flyktningar. Samtidig blir det etterlyst ein meir varig modell for å løysa slike utfordringar.

