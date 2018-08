Fire nye bilbrannar i Göteborg-området

utenriks

I løpet av ein halvtime vart to bilar påtende i Västre Frölunda natt til onsdag, det same området som fleire bilar vart påtende i måndag. Dei to bilane stod tett inntil bustadhus, og det var stor spreiingsfare til både hus og bilar, opplyser operasjonsleiar Johan Ljung i Väst politidistrikt til nyheitsbyrået TT.

Tidlegare på kvelden måtte politiet rykke ut til to andre brannar, ein i Mölndal utanfor Göteborg og ein i Norrby i Borås.

Det er uklart om brannane kan knytast til hendingane kvelden før då rundt 100 bilar vart sette i brann og vandaliserte i Göteborg og Trollhättan. Men Ljung seier det ser ut til at dei har blitt starta på same måte.

– Her har noko blitt slengt på bilane, og så har dei begynt å brenne, seier han.

Politiet arresterte tysdag to ungdommar på 16 og 21 år for massepåtenninga, og sa at dei forventa å gjere fleire arrestasjonar natt til onsdag og utover onsdagen.

