Dødstalet auka til 31 etter brukollaps i Italia

– Vi kjem ikkje til å gi opp håpet, vi har allereie redda eit titall menneske frå ruinane. Vi kjem til å jobbe døgnet rundt til det siste offeret er henta ut, seier Emanuele Giffi i brann- og redningsetaten.

Redningsmannskapa har gjennom natt til onsdag leitt i området, som er opplyst med kraftige lyskastarar, der rundt 40 bilar og lastebilar dundra i bakken saman med tonnevis av betong og armeringsjern.

Onsdag morgon bekreftar Italias innanriksdepartement til nyheitsbyrået ANSA at det offisielle talet på omkomne har stige til 31. Tre av dei er barn på 8, 12 og 13 år. I tillegg er 16 personar skadde.

Tidlegare tysdag sa kjelder i brannvesenet til ANSA at minst 35 menneske er omkomne.

Det er ukjent kvifor ein rundt 100-meter lang strekning av den éin kilometer lange brua plutseleg fall saman tysdag. Ponte Morandi-brua som på folkemunne er kjent som Genovas «Brooklyn Bridge», gjekk over bygningar, jernbanespor og ei elv. Bilane som var på strekninga, fall rundt 45 meter.

Statsminister Giuseppe Conte uttalte tysdag at all infrastruktur rundt om i landet no av skal dobbeltsjekkast.

– Italienarar har krav på moderne og effektiv infrastruktur som bidrar til ein trygg kvardag, sa den italienske presidenten Sergio Mattarella.

