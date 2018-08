Aukande meslingutbrot i Brasil

utenriks

Ifølgje departementet er seks personar døde.

Smittetilfella er konsentrerte i to delstatar som deler grense med Venezuela. Nabolandet har slite med ein meslingepidemi sidan i fjor, i tillegg til at helsetenestene her er i ferd med å kollapse som følgje av den økonomiske og politiske krisa.

Tysdag la FN fram ein rapport som viser at anslagsvis 2,3 millionar venezuelanarar har forlate heimlandet. Nesten halvparten har komme til Brasil, og fleire av dei er smitteberarar, ifølgje nyheitsbyrået AP.

For å få bukt med spreiinga av sjukdommen har Brasil innleidd ein kampanje for å få alle barn mellom 1 til 5 år vaksinert, også dei som har fått vaksine tidlegare. Så langt har kampanjen berre nådd 16 prosent av målgruppa.

