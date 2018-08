Tyrkisk lire slit i Asia, men marknadane er meir stabile

utenriks

Då børsane opna tysdag, vart ein tyrkiske lire notert til 6.90 mot dollar, godt opp frå 7.24 som vart verstenotering måndag. Mot euro vart liren omsett til 7,86 mot 8,12 dagen før.

Sjølv om forholda synest meir stabile, har liren likevel mista ein femdel av verdien mot dollar sidan fredag.

Nyheita om at president Donald Trumps nasjonale sikkerheitsrådgjevar John Bolton hadde møtt Tyrkias ambassadør Serdar Kilic bidrog til ei meir optimistisk stemning.

Dei to hadde drøfta situasjonen for den amerikanske pastoren som blir halden i forvaring i Tyrkia. Saka er ei politisk nøtt som ligg til grunn for den siste runden av verbal krig og handelsstrid mellom dei to landa.

(©NPK)