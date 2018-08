Meiner bilpåkøyrsle ved Parlamentet i London var forsøk på terrorangrep

utenriks

Det var litt over klokka 7.30 tysdag morgon at ein bil køyrde i stor fart inn i sperringane rundt parlamentsbygninga i London.

Bilen trefte fleire fotgjengarar og syklistar. Tre personar vart skadde, to av dei vart sende til sjukehus for behandling, men tilstanden er ikkje livstruande for nokon av dei.

Sjåføren, som er i 20-åra, vart raskt arrestert av politiet, som opplyser at mannen var åleine i bilen.

Nektar å forklare seg

På ein pressekonferanse tysdag formiddag opplyste Neil Basu, sjefen for politiets antiterroreining, at den arresterte mannen nektar å forklare seg og at han ikkje vil samarbeide med politiet.

– Det ser ut til at dette var ei villa handling, sa Basu og la til at mannen var åleine i bilen og at det ikkje er funne skytevåpen eller andre våpen i bilen.

Dramatisk

Augevitne fortel om dramatiske scener då den vesle sølvgrå bilen i stor fart køyrde inn i sperringa rundt det strengt vakta bygningskomplekset.

– Det var svært, svært dramatisk. Bilen hadde stor fart, fortel eit augevitne til Sky News.

Andre augevitne fortel til britiske medium at dei såg ein mann iført handjern bli ført bort av politiet.

Overvakingsbilde viser korleis bilen plutseleg vrenger ut frå vegen og køyrer opp på og bortover langs eit fortau og treffer fleire fotgjengarar og syklistar før den til slutt køyrer inn i ein av sperringane som er sett opp rundt parlamentsbygninga.

(©NPK)