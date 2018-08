Fleire omkomne funne etter brukollaps i Genova

utenriks

Ein 200 meter lang seksjon av den opphøgde motorvegen i utkanten av Genoa kollapsa tysdag ettermiddag. Redningsmannskap har funne fleire knuste bilar med døde personar i. Éin person er trekt fram i live og sendt med helikopter til sjukehus.

Store brann- og redningsmannskap er sett inn for å søkja gjennom steinmassane under Morandi-brua, som er ein del av ein firefelts motorveg, A-10. Dei første TV-bileta viser eit svært ope felt der motorvegen skulle ha vore.

Ein talsmann for brannvesenet seier at mesteparten av bruseksjonen fall ned over jernbaneskjenene under. Både personbilar og lastebilar dundra i bakken saman med tonnevis av betong og armeringsjern.

Eit augevitne fortel til den private fjernsynskanalen Sky TG24 at han såg «minst åtte, ni knuste bilar under steinmassane». ANSA fortel om minst ti forvridde køyretøy.

Transportminister Danilo Toninelli seier at ulykka har eit stort omfang og at det er snakk om ein enorm katastrofe. Han var tysdag ettermiddag på veg til Genova.

Genova ligg ved Middelhavet nordvest i Italia. Brua er ei viktig ferdselsåre mellom Lombardia og Piemonte i nord og kysten ved Liguria. Ho knyter seg til hovudvegen som går vestover til Frankrike.

