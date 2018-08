Fastlåst konflikt i EU – ingen vil ta imot 141 menneske frå redningsskip

utenriks

Franske styresmakter opplyste tysdag at dei er i kontakt med andre EU-land for å finne ei hamn til skipet innan kort tid.

Det er andre gong at Aquarius blir nekta å legge til kai både i Italia og Malta og må segle vidare rundt i Middelhavet med migrantar og flyktningar som ingen vil ta imot.

Sist det skjedde var i juni, då skipet hadde redda 630 menneske. Det fekk til slutt legge til kai i Spania etter at fleire EU-land hadde gitt kvarandre skulda for situasjonen som oppstod.

I førre veke gjenopptok Aquarius redningsoperasjonane, og no har same situasjon oppstått.

På den franske øya Korsika har lokale leiarar sagt at dei kan ta imot skipet, men førebels har regjeringa i Paris sagt nei. Det same gjeld i byen Sete på det franske fastlandet, lokale styresmakter seier ja, regjeringa i Paris nei.

Dei 141 personane som no er på Aquarius, vart redda frå to ulike båtar utanfor kysten av Libya i førre veke. 25 av dei var i ein trebåt, 116 i ein litt større og overfylt båt. Over halvparten av desse er einslege, mindreårige barn, dei fleste frå Somalia og Eritrea, ifølgje hjelpeorganisasjonen SOS Mediterranee, som saman med Leger Uten Grenser står bak redningsoperasjonane.

Denne gongen ser det heller ikkje ut til at Spania vil seie ja. Ifølgje ei ikkje namngitt regjeringskjelde i Madrid er grunngjevinga at Spania «ikkje er den tryggaste hamna» for migrantane og flyktningane.

(©NPK)