Første avretting i Nebraska sidan 1997

utenriks

Avrettinga skjedde ved injeksjon tysdag. Det syntetiske opioidet fentanyl var ein del av tre andre injeksjonar og blei sett i armen til Carey Dean Moore som sprøyte nummer to. Carey blei dømd til døden i 1979 for å ha drepe to drosjesjåførar.

60-åringen blei erklært død klokka 10.47 lokal tid tysdag etter at han blei injisert med ei giftblanding som aldri tidlegare er blitt prøvd ved avretting i USA.

Moore sjølv hadde ikkje klaga på avrettinga, som var den første i ein delstat i Midtvesten på 21 år. Men andre innvendingar blei sette fram i siste augneblink.

Delstatar som framleis praktiserer dødsstraff, har lenge hatt problem med å skaffa seg giftstoffa som vanlegvis blir brukt ved avrettingar. Tre av dei fire substansane som var med i avrettinga i Nebraska, har ikkje vore brukt tidlegare i ein slik samanheng.

Nebraska avretta sist ein person i 1997, då i ein elektrisk stol.

Ei menneskerettsgruppe som kjempar mot avrettingar, seier at Carey i 2015 skulle ha fått dommen gjort om til livsvarig fengsel. Då blei dødsstraff avskaffa i Nebraska. Men praksisen blei innført på nytt allereie i november 2016 etter ei folkeavstemming.

Carey har sete 38 år på dødscelle og har sagt at han ikkje ville ha fleire utsetjingar.

(©NPK)