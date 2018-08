New Zealand forbyr eingongsplastposar

utenriks

– Vi fasar ut eingongsplastposane for å ta betre vare på miljøet vårt og sikre New Zealands reine, grøne omdømme, seier statsminister Jacinda Ardern i ei pressemelding.

Meir enn 100 område, land og regionar, inkludert seks av Australias åtte delstatar og territorium, Belgia, Frankrike, Italia og Kina har allereie innført totalforbod, mens andre har innført avgifter eller overgangsordningar.

– Kvart år brukar vi hundrevis av millionar av eingongsplastposar i New Zealand, eit fjell av posar. Mange av dei endar opp med å forsøple vår vakre kyst og marine miljø og skadar alle typar liv i havet, og alt dette når det finst brukbare alternativ for forbrukarar og næringsliv, seier Ardern.

Utfasingsperioden er på seks månader.

New Zealand er ein av dei største produsentane av urbant søppel i den vestlege verda, med eit forbruk av eingongsplastposar på 150 per innbyggjar per år.

(©NPK)