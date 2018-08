Wiesenthal-senteret hardt ut mot Norwegian

utenriks

Bakgrunnen for kritikken er ein omtale av den franske landsbyen Oradour-sur-Glane i tidsskriftet til Norwegian N. Wiesenthal-senteret skildrar artikkelen som «ei forbløffande bagatellisering av ein av dei mest brutale overgrepa i andre verdskrigen».

Artikkelen har tittelen «Import a Community» og tar for seg busetjing av migrantar i Europa.

Den franske landsbyen Oradour-sur-Glane blir nemnt som ein av dei «tapte» byar det kan vere verdt å besøkje. Dette finn sjefen for internasjonale relasjonar i Wiesenthal-senteret, Shimon Samuels, opprørande.

Minnesmerke

Den franske landsbyen blei øydelagt i 1944 og ruinane blei ståande som eit minnemerke over dei 642 innbyggjarane som døydde. I dag er det ein trist attraksjon og eit museum, heiter det i artikkelen.

Samuels er opprørt, noko han gir tydeleg uttrykk for i eit brev til Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Han meiner Norwegian ikkje gir den fulle historia bak massakren.

– Denne landsbyen i nazi-okkuperte Frankrike blei øydelagt 10. juni 1944 som ein hemnaksjon mot den franske motstandsrørsla. Waffen SS massakrerte 642 landsbybebuarar, blant dei 247 kvinner og 205 barn, som blei brende levande i kyrkja. Ein baby blei funnen korsfesta. 109 menn blei skotne i beina. Mens dei låg der, og framleis var i live, dynka tyskarane dei med parafin og sette fyr på dei, skriv Samuels.

Forstår ikkje

Samuels seier han ikkje forstår kvifor Oradour i det heile tatt er inkludert i eit slikt busetjingsprosjekt.

Wiesenthal-senteret foreslår at Norwegian i neste utgåve av tidsskriftet «presenterer den sanne historia for unge og gamle passasjerar, slik at den blir hugsa».

(©NPK)