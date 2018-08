utenriks

Ifølgje Pence skal nyopprettinga sikre amerikansk dominans i rommet – der USA har konkurranse frå stormaktene Kina og Russland. Opprettinga kjem etter eit ønske frå president Donald Trump, som fleire gonger har snakka varmt om satsing i rommet.

– Den nye nasjonale strategien min for verdsrommet anerkjenner at verdsrommet er ein arena for krig, akkurat som på land og i sjøen, sa Trump i mars.

Romforsvaret blir éin av seks sjølvstendige avdelingar i den amerikanske hæren.

(©NPK)