Houthi-kjelder: 43 drepne i angrep mot skulebuss i Jemen

Ifølgje Yussef al-Hadri, som er talsmann for det Houthi-kontrollerte helsedepartementet i Sana, blei skulebussen angripen av fly frå den saudileia koalisjonen. Dei fleste offera er ifølgje Hadri under 15 år gamle.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) stadfestar at det har vore eit flyangrepet mot ein buss med barn og opplyser at eitt av deira sjukehus i området har tatt imot «fleire tital drepne og såra».

Innbyggjarar i området fortel at bussen var full av barn og unge på veg til sommarskule da den blei angripen nær Dahyan-marknaden i Saada-provinsen, der Houthi-rørsla står sterkt.

– Legitimt

Ein talsmann for den saudileia koalisjonen stadfestar at det var deira fly som stod bak, men forsvarer det han kallar «eit legitimt militært angrep», retta mot militante.

– Koalisjonen vil ta i bruk alle middel mot kriminelle og terroristhandlingar frå den Iran-støtta Houthi-militsen, som rekruttering av barn for å bruke dei på slagmarka som reiskap og dekke for terroristhandlingane sine, seier talsmannen Turki al-Malki til Saudi Press Agency.

Katastrofale tilstandar

Over 60.000 menneske er drepne eller såra sidan Saudi-Arabia med støtte frå USA gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i spissen for ein regional allianse i mars 2015.

Krigen har gitt katastrofale følgjer og drive millionar på flukt. 22 millionar menneske er avhengige av naudhjelp utanfrå, og 8 millionar av dei lever ifølgje FN no på randa av hungersnaud.

Halvparten av skulane og sjukehusa i Jemen er bomba i grus, og Saudi-Arabia har innført blokade som gjer det svært vanskeleg for omverda å komme befolkninga i landet til unnsetning.

Generalsekretær i FN António Guterres har kalla det som skjer i Jemen for den verste humanitære krisa i verda.

Krigsbrotsverk

Amnesty International og Human Rights Watch skuldar Saudi-Arabia for moglege krigsbrotsverk i Jemen, og det same har høgkommissær for menneskerettar i FN Zeid Ra'ad Al Hussein gjort.

Saudi-Arabia avviser kritikken og la i fjor fram ein rapport som slo fast at alle mål som var bomba til åa, med unntak av tre, var «legitime militære mål».

Rapporten skulda Houthi-opprørarane for bevisst bruk av skular, fabrikkar, sjukehus og andre sivile mål til våpenlager og kommunikasjonssenter.

Propaganda

Menneskerettsorganisasjonar og internasjonale medium avviste rapporten som «einsidig propaganda», og det same gjorde norske diplomatar i Saudi-Arabia.

– Rapporten er ein del av den intense informasjons- og propagandakrigen som blir ført regionalt og internasjonalt og kor koalisjonsstyrkane hevdar å halde seg godt innanfor internasjonal humanitærrett, slo dei fast i eit notat NTB fekk tilgang til.

