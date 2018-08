Gravid kvinne og barn drepne i israelsk gjengjeldingsangrep

utenriks

Den første meldinga frå den israelske hæren på Twitter gjekk ut på at åtte rakettar var skotne mot Israel frå Gazastripa onsdag kveld. Kort tid etter kom meldingane om at Israel var i gang med eit gjengjeldingsangrep, mens rakettane frå Gaza fortsette å regne over Israel. Mange trefte byen Sderot og omkringliggjande område.

I byen Deir el-Ballah døydde ei 23 år gammal kvinne, gravid i niande månad, og hennar 18 månader gamle dotter då heimen deira vart treft. Barnefaren vart skadd, opplyser helsestyresmaktene i Gaza by natt til torsdag.

Ytterlegare ein mann (30), medlem av Hamas, vart drepen då bilen han køyrde treft av ein bombe nord i Gaza seint onsdag. Åtte andre personar vart skadde i dei israelske angrepa.

70 rakettar

Tre israelarar skal ha fått mindre skadar frå rakettane.

Ifølgje den israelske hæren er det snakk om rundt 70 rakettar til saman, av dei vart 11 stoppa av rakettforsvarssystemet Iron Dome, og dei fleste andre hamna i ope landskap utan å skade nokon. Israel svarte med å bombe 12 stadar på Gazastripa, inkludert ein fabrikk som produserer tunneldelar og sement.

Israelsk fjernsyn viste bilde av heimar og bilar som hadde fått store skadar etter å ha blitt treft av rakettar, og delar av Sderot vart onsdag kveld avstengt mens politi og bombeeiningar gjorde oppryddings- og sikringsarbeid.

FN fordømmer

FN har fordømt angrepa frå Hamas som skal ha provosert fram motangrepet frå Israel.

– Eg er djupt bekymra over den siste opptrappinga i valden mellom Gaza og Israel, og spesielt over alle rakettane som i dag vart skotne mot lokalsamfunn sør i Israel, seier FN-utsending Nikolaj Mladenov i ei fråsegn og kallar situasjonen eit tilbakeskritt.

Oppblussinga i konflikten fell saman med Egypts innsats for å få på plass ei våpenkvile mellom partane.

Slår tilbake

Den siste utviklinga begynte tysdag, då to medlemmer av Hamas-rørslas væpna grein Ezzedine al-Qassam-brigadane vart drepne i eit israelsk droneangrep på Gazastripa. Hamas sverja hemn.

Tidleg onsdag hevda den israelske hæren at væpna menn hadde skote mot arbeidarar i ferd med å byggje ein barriere langs den nordlege grensa på Gazastripa. Hamas har ikkje påtatt seg ansvar for skytinga, men Israel slo tilbake mot ein av Hamas sine poster like etterpå. Deretter følgde rakettane mot Israel frå Gaza.

Den spente situasjonen har bygd seg opp sidan 30. mars. Sidan då er 163 palestinarar drepne av israelarar i samanstøytar og demonstrasjonar. Éin israelar er drepen av ein palestinsk snikskyttar.

Israel og Hamas har utkjempa tre krigar sidan 2008. Den siste var i 2014 og kulminerte med ei anstrengt våpenkvile.

(©NPK)