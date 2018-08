Zarif: Ingen stolar lenger på USA

utenriks

USA trekte seg i mai frå atomavtalen med Iran, men president Donald Trump har opna for å forhandle fram ein ny avtale. Samtidig gjeninnførte han denne veka sanksjonar mot landet. .

– Forestill dykk forhandlingar no – korleis kan vi stole på dei? spør den iranske utanriksministeren.

– USA vinglar konstant, så ingen kan lenger stole på dei, seier han til den statlege iranske kringkastaren IRINN.

Zarif understrekar at Iran aldri seier nei til politiske samtalar, heller ikkje med USA, men han meiner at «det rår kaos i amerikansk utanrikspolitikk» og tvilar på at slike forhandlingar vil ha noko for seg.

– Vi må vurdere alt nøye og fatte rasjonelle avgjerder basert på våre nasjonale interesser, seier han.

Støtte frå alle

– Det er ei heilt anna tid no. Før var det ingen som støtta Iran, men no støtter alle land i verda Iran, seier Zarif.

4. november innfører USA eit nytt sett med sanksjonar mot Iran, for å ramme oljeindustrien. Iran vil då også miste tilgangen til amerikanske bankar og finansinstitusjonar.

Zarif avfeiar dette og seier at USA aldri vil lykkast med å stanse Irans oljeeksport.

– Dersom amerikanarane ønsker å halde fast ved denne lettvinte og umoglege ideen, bør dei også innsjå konsekvensane, seier han.

Oljeeksporten fortset

– Dei kan umogleg tru at Iran ikkje kjem til å eksportere olje, mens andre kjem til å eksportere, fortset han.

Kina, India og Tyrkia, som alle er store importørar av Irans olje, har gjort det klart at dei ikkje vil rette seg etter dei amerikanske sanksjonane.

Trump-administrasjonen ønsker krig mot Iran, meiner Zarif.

– Vi kan ikkje la oss trekkje inn i ein konfrontasjon med amerikanarane ved å gå i denne fella og spele på deira banehalvdel, seier den iranske utanriksministeren.

(©NPK)