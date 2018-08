Nye skuldingar mot eksstatsminister i Malaysia

utenriks

Razak vart arrestert i byrjinga av juli og blir skulda for å ha tappa det statlege utviklingsfondet 1MDB for svimlande 4,5 milliardar dollar og for å ha overført nærmare 700 millionar dollar av dette beløpet til sin personlege bankkonto. Han var statsminister i landet frå 2009 til tidlegare i år.

No blir det lagt til tre tilfelle av kvitvasking av pengar som skal ha komme frå midlane han blir skulda for å ha underslått.

Najib stod roleg i retten onsdag mens dei nye siktingane mot han vart lesne opp. I førre veke erkjende han ikkje straffskuld i samsvar med siktinga som då gjekk på maktmisbruk og ulovleg utruskap.

Skuldingane mot han gjeld totalt overføringar av 10,3 millionar dollar til bankkontoane hans frå SRC International, som er ein tidlegare del av 1MDB. Strafferamma for kvart av dei tre punkta den nye delen av siktinga er 15 års fengsel og ei kraftig bot.

(©NPK)