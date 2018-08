Ni bekrefta døde i siste ebolautbrot i Kongo

utenriks

Alle dei ni tilfella er registrerte i Beni-regionen i provinsen Nord-Kivu, i eit avsidesliggjande område nær grensa til Uganda og Rwanda.

Utbrotet, det tiande i landet sidan 1976, vart kunngjort 1. august, berre ei dryg veke etter at Kongo hadde erklært at utbrotet i provinsen Equateur nordvest i landet var over. Der hadde dei sidan mai registrert 54 tilfelle av ebola, og av dei døydde 33 personar. Sjølv om berre ni er døde så langt, ser det nye utbrotet ut til å vere i same størrelse, etter at styresmaktene la fram dei førebelse smittetala tysdag.

– Til saman har vi 43 tilfelle i Beni-regionen, av dei er 16 bekrefta og 27 sannsynlege. I tillegg har vi 46 tilfelle som blir undersøkte, heiter det i ei fråsegn frå helsestyresmaktene.

Nesten tusen personar som kan ha vore i kontakt med viruset, har blitt registrerte i område som er under overvaking. Det skal ikkje vere nokon samanheng mellom det siste utbrotet og utbrotet i Equateur.

Onsdag vil styresmaktene etter planen starte målretta vaksinasjonstiltak.

– Tolv vaksinasjonslag vil bli utplasserte i ulike ramma område, seier helsedepartementet.

Helsearbeidarane skal ha komme til Beni. Verdshelseorganisasjonen (WHO) har tidlegare uttrykt bekymring for sikkerheitssituasjonen i området, som blir rekna som eit aktivt konfliktområde med svært mange væpna grupperingar som vanskeleggjer oppgåva til helsearbeidarane.

