USAs nye sanksjonar skaper frykt, men ingen panikk i Iran

utenriks

Frykta var stor for at den iranske valutaen rial skulle falle enda meir på den første dagen etter at sanksjonane tredde i kraft, men tysdag skjedde det motsette: Det var verdien på dollar som fall.

Ifølgje ein universitetsprofessor i Teheran, som ønskjer å vere anonym, kan det likevel vere duka for det mange trur kan bli ein «økonomisk tsunami».

– Det kan bli slik at viss nokon går frå ein koffert full av rial, så vil tjuven berre stele kofferten, seier ho til nyheitsbyrået DPA.

Noreg vurderer eigne tiltak

Både EU og Russland er svært kritiske til at USA igjen innfører sanksjonar mot Iran, nøyaktig 90 dagar etter at president Donald Trump varsla at han trekte USA frå den internasjonale atomavtalen. Avtalen skulle sikre at Iran ikkje skaffa seg atomvåpen, samtidig som sanksjonane mot landet vart oppheva.

Det er ei ordning Noreg stiller seg bak.

– Noreg støttar atomavtalen, og norske styresmakter har følgt drøftingane i EU om moglege tiltak for å skjerme det europeiske næringslivet tett. Om det skal innførast eigne tiltak frå norsk side, er til vurdering, seier statssekretær Marianne Hagen (H) i utanriksdepartementet til NTB.

Ber norske firma sjekke følgjene

Trump kom tysdag med ei skarp åtvaring til alle som handlar med Iran, og insisterte på at sanksjonane vil føre til fred i verda.

– Alle som gjer forretningar med Iran, kjem IKKJE til å gjere forretningar med USA. Eg ber om VERDSFRED, ingenting mindre, skriv presidenten.

Mange store selskap har etablert seg i Iran dei siste åra. No er fleire, blant dei den tyske Mercedes-Benz-produsenten Daimler, på veg ut.

Hagen seier at det er stor uvisse om korleis dei amerikanske sanksjonane kan komme til å ramme norske firma som handlar med Iran.

– For norske aktørar med verksemd med eller i Iran er det derfor viktig å setje seg inn i dei nye reglane. Norske styresmakter er på generelt grunnlag varsame med å vurdere rekkevidda av reglane i andre land, og norske selskap må sjølv vurdere konsekvensane av dei ulike reglane, seier Hagen.

EU vil halde oppe handelen

Same dag oppmoda EU næringslivet til å trappe opp handelen med Iran, ettersom landet har etterlevd atomavtalen.

– Vi gjer vårt beste for at Iran skal stå ved avtalen, og for at Iran kan nyte godt av dei økonomiske fordelane som avtalen gir det iranske folket, fordi vi trur at dette ikkje berre tener tryggingsinteressene i vår region, men òg for resten av verda. Viss ein internasjonal avtale om ikkje-spreiing leverer, må vi halde på han, sa utanrikssjefen i EU, Federica Mogherini, under eit besøk på New Zealand.

Russland uttrykte på si side stor skuffelse over sanksjonane.

– Vi er djupt skuffa over at USA har sett i verk tiltak for på nytt å innføre dei nasjonale sanksjonane sine mot Iran, skriv utanriksdepartementet i Moskva og legg til at dei vil gjere alt som trengst for å redde den historiske atomavtalen frå 2015.

– Verdsfred

Den iranske eksporten av pistasjnøtter og teppe blir hardt ramma av dei nye sanksjonane. Det same blir bil- og metallindustrien, mellom anna handelen med gull. Iran får heller ikkje kjøpe nye passasjerfly.

Dessutan får iranarane ikkje lenger lov til å kjøpe amerikanske dollar og amerikanske banktenester.

Sanksjonane, som tredde i kraft klokka 6 tysdag morgon, norsk tid, er berre første steget. Den 4. november blir sanksjonane utvida til òg å gjelde olje- og banksektorane i håp om å setje ein stoppar for den viktigaste inntektskjelda for landet, oljeeksporten.

(©NPK)