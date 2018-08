Tsipras lover bot og betring etter branntragedien i Hellas

utenriks

Minst 93 mista livet som følgje av skogbrannane som braut ut utanfor Aten 23. juli, noko som gjer det til den verste skogbrannkatastrofen som har råka landet på fleire tiår.

Statsminister Alexis Tsipras uttalte seg etter eit møte om brannane mellom regjeringa og lokalpolitikarar i Lavrion, ein kystby om lag 50 kilometer sør for brannområda.

I tillegg til å love ei omfattande gransking av tragedien og atterreising av områda som vart ramma, sa han igjen at alle bygg som er reiste ulovleg i skogsområde og rundt strandsona, skal rivast. Tidigare har talspersonar for regjeringa sagt at ureglementert byggjeverksemd gjorde sitt til dei høge dødstala.

Tsipras' regjering har fått massiv kritikk for manglande beredskap og måten dei har handtert skogbrannane på. Ordensminister Nikos Toskas har gått av, mens Tsipras sjølv har sagt at han tar det politiske ansvaret for branntragedien.

