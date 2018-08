Rekordstor skogbrann herjar i California

utenriks

Brannane har fått namnet Mendocino-komplekset og starta på ulike stader i nærleiken av kvarandre 27. juli. Dei har sidan spreidd seg og tatt med seg meir enn 1.600 bygningar, inkludert over 1.000 heimar.

Førre rekordbrann var Thomas-brannen i desember 2017, som tok 1.140 kvadratkilometer, eit område nesten på størrelse med Los Angeles. Mendocino-brannen nord for San Francisco vart måndag kveld målt til 1.148,4 kvadratkilometer stor.

Meir enn 14.000 brannmannskapa kjempar mot flammane i delstaten. Brannvesenet beskriv brannen som svært aggressiv og svært farleg og seier flammane spreier seg utruleg raskt i svært tørt terreng og med hjelp av tørr, varm vind.

Trump provoserte

President Donald Trump hissa på seg brannetaten i California ved å feilaktig tvitre at det ikkje er nok tilgang på vatn til å sløkke brannane.

– Skogbrannane i California aukar og blir så mykje verre av dei dårlege miljølovene som ikkje tillèt massive mengder lett tilgjengeleg vatn å bli brukt rett. Det blir sendt ut i Stillehavet. Må også fjerne tre for å forhindre brannen i å spreie seg, skreiv Trump på Twitter.

Han fekk passet påskrive av assisterande direktør i Californias brannvesen Daniel Berlant.

– Faktum er at vi har nok av vatn til å bruke i kampen mot desse brannane, men la oss vere heilt klare her: Det er endringar i vårt klima som fører til meir alvorlege og øydeleggjande brannar, seier Berlant til The New York Times.

