Hundretusenar i Tyrkia vil betale for å sleppe militærteneste

utenriks

Den tyrkiske nasjonalforsamlinga vedtok lova førre månad, og seinare har presidenten i landet signert lovvedtaket.

Lova slår fast at alle menn over 18 år må gjennomføre tolv månaders teneste i forsvaret, men reduserer militærtenesta til 21 dagar for dei som er fødde 1. januar 1994 eller seinare, gitt at dei betaler 15.000 tyrkiske lira, cirka 23.000 kroner.

På arbeidsmarkanden får unge tyrkiske menn ofte spørsmål om militærteneste, ettersom få arbeidsgivarar ønskjer å miste tilsette i tolv månader.

På to døgn har no 200.000 tyrkiske menn søkt om redusert tenestetid, men den høge prisen har gjort at mange av dei har måtta selje bilar, eigedom og til og med kamelar for å få søknaden innvilga.

– Dette er mitt favorittdyr, men eg må selje det. Eg treng pengar for å få militærplikta ut av vegen, seier Bostanci, som no skal selje ein kamel han har fått far sin.

