Duterte truar med å drepe alle korrupte politifolk

utenriks

Meir enn 100 politifolk, mange av dei med skuldingar om administrative feil eller alvorleg kriminalitet som valdtekt, kidnapping og ran hengande over seg, vart tysdag eskorterte til presidentpalasset i Manila for å møte president Rodrigo Duterte.

På direktesendt fjernsyn vart dei der åtvara mot å gjere seg skuldige i nye lovbrot.

– Viss de held fram å vere sånn, kjem eg seriøst til å drepe dykk, sa Duterte.

Politifolka høyrer til den nasjonale politistyrken, som Duterte ein gong i tida kalla «korrupt heilt inn til kjernen». Styrken er for tida inne i ein omfattande intern oppvask etter at han ved to høve i fjor vart fjerna frå Dutertes aksjon mot narkotika på grunn av skuldingar om lov- og regelbrot.

Presidenten lét politistyrken seinare bli med igjen, dels fordi den mindre eininga som overtok hovudansvaret manglar personell og ressursar til å takle narkotikaproblemet.

Ein del av dei korrupsjonsmistenkte i politistyrken skal få sakene sine gjennomgått på nytt, men Duterte seier han uansett følgjer nøye med på dei.

– Eg har ei spesialeining som kjem til å følgje med på dykk resten av livet, og viss de gjer sjølv den minste feil, kjem eg til å be om at de blir drepne, åtvara presidenten.

Vidare sa han til familiane til politifolka.

– Viss desse horesonene døyr, så kom ikkje til oss og klag om menneskerettar og rettferdig rettsprosess, for eg har åtvara fleire gonger, sa Duterte.

(©NPK)