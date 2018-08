20.000 heimlause etter jordskjelvet i Indonesia

utenriks

236 personar vart alvorleg skadde i skjelvet, som hadde ein styrke på 7 og øydela fleire tusen bygningar på den populære ferieøya.

Styresmaktene reknar med at dødstala vil stige etter kvart som dei øydelagde bygningane blir søkt gjennom. Nord på øya fann redningsmannskap tysdag tre omkomne i ruinane av ein moské, men klarte å redde ut to andre som var i live.

– Vi antar at det er fleire døde menneske inne i moskeen, ettersom vi fann mange sandalar utanfor bygninga, seier talsmann Sutopo Purwo Nugroho for det indonesiske direktoratet for krisehandtering.

På Lombok er det mangel på medisinar og andre forsyningar, og styresmaktene ber om bistand for å følgje opp dei 20.000 heimlause etter skjelvet.

På naboøyane Gili Trawangan, Gili Meno og Gili Air er 4.600 turistar blitt evakuerte.

To turistar omkom på Gili Trawangan, den største av Giliøyane, som følgje av skjelvet, som førte til at lokalbefolkning og tilreisande flykta mot fjella i frykt for ein tsunami.

– Mange hylte og gret, særleg dei som bur her. Vi snakka med dei, og dei var svært bekymra for slektningar som bur på Lombok. Dei hadde panikk fordi dei ikkje visste kva som hadde skjedd der, seier den britiske turisten Saffron Amis.

