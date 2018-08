utenriks

– Eg er framleis open for å oppnå ein meir omfattande avtale, som tar for seg heile breidda av skadelege aktivitetar frå det iranske regimet, mellom anna det ballistiske missilprogrammet deira og støtta til terrorisme, sa Trump i ei fråsegn måndag.

Den første runden med amerikanske sanksjonar mot Iran etter at Trump trekte USA frå Iran-avtalen, trer i kraft ved midnatt, amerikansk tid. Det inneber at USA heretter vil prøve å straffe selskap over heile verda viss dei handlar med Iran.

