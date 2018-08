Pompeo: USA gjeninnfører sanksjonar mot Iran

utenriks

Sanksjonane mot Iran vart oppheva i samband med at atomavtalen med landet vart inngått, men etter at USA trekte seg frå avtalen i mai har Trump varsla full gjeninnføring av dei økonomiske sanksjonane. Det har vorte sagt at det skulle skje i august og november.

No tidfestar Pompeo det nærmare: Frå tysdag vil ikkje iranske styresmakter lenger kunne kjøpe amerikanske setlar og omfattande sanksjonar retta mot iransk industri blir innført. Dette vil blant anna ramme teppeeksportørar og pistasjnøttprodusentar i landet. Også bil- og metallindustri, inkludert handel med gull, vil bli ramma hardt.

Dei siste og viktigaste sanksjonane som blir gjeninnførte, rammar olje- og banksektorane og blir gjennomførte frå 4. november.

Pompeo sa til pressa søndag at det aukande presset mot styresmaktene i Iran har som mål å tvinge vondsinna iranske handlingar på retrett. Han sa at det iranske folk ikkje er fornøgd med at deira eigne leiarar har mislykkast i å levere på dei økonomiske løfta som leiinga sjølv har gitt.

Pompeo seier vidare at sanksjonane blir haldne oppe til Iran gjennomfører ei radikal kursendring og at president Donald Trump er fast bestemt på å få landet til å «oppføre seg som eit normalt land».

