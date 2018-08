Tusenvis av barn flyktar frå Hodeida i Jemen

utenriks

Organisasjonen oppgir at 6.238 personar i snitt, derav halvparten barn, har flykta frå Hodeida-området kvar dag over ein lengre periode i sommar.

Masseflukta kjem som følgje av konflikten mellom den saudileia koalisjonen i landet og Houthi-opprørarane.

– Reisen er ikkje trygg for dei som prøver å flykta. Familiar må gå gjennom minefelt, unngå flyangrep og passera område der det går føre seg kamphandlingar, skriv Redd Barna i ei pressemelding.

Den saudileia koalisjonen vil gjenerobra Hodeida frå dei jemenittiske houthi-opprørarane, som tok over byen i 2014. Redd Barna er svært bekymra for situasjonen i området vest i Jemen, og ber partane gå inn for fred.

(©NPK)