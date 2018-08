Tre utlendingar bortført og drepne i Afghanistan

utenriks

Ifølgje politiet i Kabul er det snakk om ein makedonsk statsborgar, og to menn frå høvesvis India og Indonesia. Mennene blei kidnappa i det austlege Kabul klokka 8 lokal tid og funne drepne få timar etterpå.

Politiet etterforskar no drapa på utlendingane, som jobba som kokkar ved flyplassen i den afghanske hovudstaden.

– Vi trur det er snakk om ei terrorhandling, seier talsmann Hashmat Stanikzai i politiet.

Angrepet i Kabul kom same dag som minst ni sivile blei drepne i dei to sørlege provinsane Arghistan og Helmand. I den sistnemnde provinsen døydde seks personar, deriblant fire barn, då to vegbomber eksploderte i Gerishk-distriktet.

Helmand-guvernør Omar Zwak meiner Taliban stod bak angrepa.

(©NPK)