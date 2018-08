Regjeringa i Zimbabwe lover ro etter at hæren opna eld mot demonstrantar

utenriks

Onsdag kveld blei det meldt at tre personar var drepne i hovudstaden Harare etter at soldatar sprang inn i grupper med demonstrantar og slo tilfeldige personar med geværkolbane, samtidig som det blei skote med skarpt og brukt tåregass. Ifølgje eit augevitne blei ein av dei skoten i magen.

President Emmerson Mnangagwa skulda opposisjonspartiet MDC for forsøk på å øydeleggje valprosessen og meiner partiet og leiaren Nelson Chamisa oppfordra til samanstøyter og er ansvarlege for opptøyane onsdag

Samtidig skulda opposisjonen hæren for å ha opna eld utan grunn.

Lovar tiltak

Seint onsdag kveld lova regjeringa at dei vil sørgje for å forhindra vidare samanstøyter i hovudstaden.

– Vi kjem ikkje til å tolerera dei handlingane vi var vitne i dag, sa innanriksminister Obert Mpofu på ein pressekonferanse.

– Opposisjonen reknar kanskje regjeringa som svak. Eg trur dei testar styrken vår, og eg meiner det ein stor tabbe.

Uroa braut ut to dagar etter valet. Valkommisjonen har kunngjort at regjeringspartiet ZANU-PF vann valet på ny nasjonalforsamling, men resultatet frå presidentvalet lar venta på seg.

Onsdag mista fleire MDC-tilhengjarar tolmodet og reagerte med å sette fyr på bildekk og rive ned vegskilt.

Valfusk?

MDC-tilhengjarar har skulda regjeringa for valfusk og meiner den seine oppteljinga kjem av at valkommisjonen prøver å fikse på resultatet.

Også Norsk Folkehjelp-rådgivar og Zimbabwe-ekspert Nina Tawanda fryktar at styresmaktene juksar.

– Den statlege valkommisjonen ZEC, som er rekna for å vere regjeringspartiet ZANU-PFs forlengde arm, utset og ser ut til å porsjonere ut valresultatet. Historia viser at dei gjer dette når dei ser at det er ting som må «rettast på», seier Tawanda til NTB.

– Spørsmålet vi må stille oss, er kvifor det ikkje skulle juksast denne gongen. Det vil vere naivt å tru at Mnangagwa skulle reformera seg ut av maktposisjonen sin, seier Tawanda.

– Ikkje glade lenger

Innbyggjarar i Harare reagerer kraftig på at militære køyretøy rulla inn i hovudstaden, to dagar etter eit valet som mange håpet ville markera byrjinga på ei meir demokratisk framtid.

– Folk var glade på måndag. No er dei ikkje glade. Vi kjem ikkje til å gi oss, seier Elisha Pfigu, ein 31 år gammal gateseljar.

Sist gong militæret fylte gatene var i samband med at diktatoren Robert Mugabe blei avsett i november. Då blei soldatane møtt av jublande folkemassar, som tok bilde saman med soldatane.

Etter Mugabes fall har Zimbabwe vore styrt av Mnangagwa, som var Mugabes visepresident. Han kjem til liks med Mugabe frå regjeringspartiet ZANU-PF.

Ber om fortgang

Innan laurdag må valkommisjonen kunngjera resultatet i presidentvalet.

Både Chamisa og Mnangagwa erklærte allereie tysdag siger i presidentvalet.

Valobservatørar frå EU har bede om at resultatet blir gjort offentleg så fort som mogleg for å unngå uro og vald. Dei har også stilt seg undrande til at det tar lenger tid å offentleggjere resultatet frå presidentvalet sjølv om det var desse røystene som blei tald først.

EUs observatørar, som er på plass i Zimbabwe for første gong sidan 2002, kom tysdag med si vurdering av korleis valet har gått føre seg.

Sjølv om det politiske klimaet er betre enn ved tidlegare val, meiner dei at prosessen har svikta på fleire sentrale område.

Blant anna har ikkje kandidatane fått driva valkamp på like vilkår, og mangel på tillit har prega prosessen.

– Observatørar har rapportert om forsøk på å undergrava ytringsfridomen gjennom oppmodingar, truslar, press og ved å overtala veljarar til å røysta på regjeringspartiet, uttalte leiaren for EUs observatørkorps Elmar Brok på ein pressekonferanse onsdag.

