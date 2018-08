Politiet i Zimbabwe har sperra av opposisjonshovudkvarter

utenriks

Samtidig oppmodar regjeringspartiet Zanu-PF opposisjonen til å takle det venta nederlaget med verdigheit.

Ein talsmann for partiet seier at det er lite truleg at regjeringspartiet kjem til å tape presidentvalet ettersom sigeren var klar i valet på ny nasjonalforsamling. Men viss det heilt uventa skulle skje, insisterer han på at partiet lèt opposisjonskandidaten Nelson Chamisa ta over makta.

Onsdag slo politi og soldatar hardt ned på opposisjonstilhengarar som demonstrerte mot at valresultatet lèt vente på seg. Dei meiner forseinkinga kjem av at resultatet blir manipulert før offentleggjeringa.

Tryggingsstyrkane drap tre demonstrantar. Regjeringa meiner MDC har ansvaret.

I presidentvalet står det mellom sitjande president Emmerson Mnangagwa og Chamisa frå MDC.

Mnangagwa er tidlegare visepresident og tok over som president da hæren tvang Robert Mugabe til å gå av i fjor. Som Mugabe høyrer til han Zanu-PF.

