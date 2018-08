Den høgste toppen i Sverige smelter bort

utenriks

Forskarar ved universitetet i Stockholm målte tysdag morgon den sørlege toppen til å vera 20 centimeter høgare enn det nordlege toppunktet på same fjell.

– Sidan har me hatt to varme dagar, og i juni såg me at den smelta med 14 centimeter om dagen. Eg vil anta at dei no er omtrent like høge, seier professor Gunhild Ninis Rosqvist ved universitetet i Stockholm.

Smeltinga av den sørlege toppen er eit årleg fenomen i Sverige, før toppen igjen byggjer seg opp gjennom vinteren. Dei siste 20 åra har den mista i gjennomsnitt ein meter årleg. I år har derimot den ekstreme varmen smelta bort fire meter berre på ein månad.

I september for fem år sidan blei sørtoppen Sveriges høgste med 2.099 meter. Tysdag var toppen 2.097 meter høg.

Rosqvist, som også er sjef ved Tarfala forskingsstasjon, opplyser at dei vil gjera ei ny offisiell måling når sommaren er over for å finna ut akkurat kor mykje toppen har smelta.

