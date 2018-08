Britisk politi sjekkar søppelkasser for spor av nervegift

utenriks

Politiet i London seier at to søppelkasser er fjerna frå eit butikkområde i Salisbury, 90 kilometer sørvest for London. Kassene skal undersøkjast etter at politiet hadde samtalar med Charlie Rowley, mannen som overlevde forgiftinga i juni.

Partnaren hans, Dawn Sturgess, døydde etter å ha komme i kontakt med nervegifta novitsjok. Den same gifta vart brukt mot den tidlegare russiske spionen Sergej Skripal og dottera Julia i Salisbury i mars.

Styresmaktene i Storbritannia hevdar at Russland står bak aksjonen, noko regjeringa i Kreml avviser.

